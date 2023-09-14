Российская нейросеть безошибочно выявляет некачественные лекарства

Учёные из Пензенского государственного университета создали способ быстро и точно определять подлинность жидких лекарств. Их метод использует нейронную сеть и обеспечивает стопроцентную точность. Этот анализ занимает всего 10 минут.

В Росздравнадзоре сообщили, что почти 72% отечественных лекарственных средств, выпущенных в течение 9 месяцев 2022 года, оказались некачественными. Отклонения качества зарубежных лекарств составили 28,1%. Самыми опасными нарушениями являются фальсификация и неправильное хранение лекарств до их истечения срока годности.

Для определения качества жидких лекарств требуется дорогостоящее оборудование и расходные материалы. Учёные из Пензенского университета предложили более доступный метод, использующий тензиометрические свойства капли лекарства. Нейросеть и программное обеспечение сравнивают эти свойства с образцами-стандартами. В результате проведённых исследований удалось выявить фальсификат в 100% случаев.

Этот метод может быть внедрён в здравоохранение и организации, занимающиеся производством и продажей лекарств. Учёные планируют совершенствовать оборудование, чтобы снизить его стоимость.