Российская нейросеть GigaChat стала доступнее пользователям и разработчикам

Сервис Сбера GigaChat, использующий нейросеть, становится все популярнее: он уже обработал около 5 миллионов запросов, и количество пользователей увеличивается на 22% ежедневно. Об этом сообщил Андрей Белёвцев, старший вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка, на конференции SmartDev.

Теперь GigaChat доступен на всей линейке умных устройств Sber с ассистентом Салют, а также в виде бота в Telegram. Для разработчиков и бизнеса предоставлен интерфейс GigaChat API, который позволяет создавать собственные решения с использованием этого сервиса.

Чтобы упростить работу с GigaChat, разработан инструмент GigaChain (SDK) — это адаптированная версия библиотеки LangChain для русского языка, который поможет создавать продвинутые ИИ-приложения на основе технологий Сбера.

Белёвцев подчеркнул, что доступ к GigaChat позволит компаниям поднять свой технологический уровень. Он также подчеркнул, что это российское решение, обеспечивающее надёжность и безопасность данных на российских серверах. Кроме того, разработчики получат доступ к GitVerse, веб-сервису для совместной разработки и хостинга кода, что будет способствовать развитию отечественной ИТ-отрасли.