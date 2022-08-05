Российская нейросеть научилась оценивать комментарии и распознавать в них сарказм

Сообщается, что название проект получил в честь учительницы директора компании. На первом этапе нейронную сеть обучали на вручную размеченных комментариях. Далее для этих целей уже использовались словари жаргонизмов и мата.

По словам создателей, «Ольгу Станиславовну» научили распознавать русский литературный язык и современный сетевой сленг. Основным направлением, в котором планируется её применять, называется исследование развития русского языка.