Российская нейросеть предотвратит ошибки при передаче информации

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали нейросеть, которая позволяет подбирать наиболее оптимальные сигналы для передачи информации и тем самым предотвращать ошибки в передаче сведений.

Рост числа пользователей связи движет рост передаваемых ими данных. С увеличением источников данных в сети возрастает количество сигналов, которые передаются одновременно — что повышает вероятность искажения и ошибок.

Созданная российскими специалистами нейросеть позволяет снижать их вероятность, моделируя процессы, которые происходят с сигналами при передаче данных. Модель подбирает такой набор сигналов, который в случае их искажения можно надежнее всего отличить друг от друга. Кроме того, отбираются наиболее эффективные для передачи данных наборы.

Таким образом, эффективность систем связи, соотношение в них скорости и надежности передачи информации, увеличивается, отмечает один из исследователей заместитель заведующего кафедрой теоретических основ радиотехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Сергиенко.