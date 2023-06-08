Российская нейросеть уточнит содержание озона в атмосфере

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета, НИЦ «Планета» и Исследовательского центра имени М. В. Келдыша разработали нейросеть, которая поможет российским метеорологическим спутникам серии «Метеор-М» измерять содержание озона в атмосфере.

Озон — это газообразное вещество, которое находится в атмосфере Земли главным образом на высотах от 10 до 50 км и играет там играет жизненно важную роль - поглощает ультрафиолетовое излучение Солнца и тем самым защищает от него живые организмы на поверхности Земли. Кроме того, он участвует в регуляции температуры на Земле, поглощая часть солнечного тепла.

На российских спутниках серии «Метеор-М» для метеорологического зондирования атмосферы используется прибор «ИКФС-2». Однако измеряемые им спектры уходящего излучения содержат не только метеорологическую информацию, но и данные о составе атмосферы.

На основе 19 миллионов спектров, полученных «ИКФС-2» за шесть лет наблюдений и данных о cоставе атмосферы от спутника Aura российские ученые обучили нейросеть измерять содержание озона. Сравнение данных, полученных с помощью разработанного физиками алгоритма и информации наземных приборов и спутников для измерения содержания озона, показало расхождение менее чем в 3%.

Ближайший запуск спутников «Метеор-М», на которых установлена новая нейросеть, планируется уже летом этого года, заявил один из исследователей, профессор СПбГУ Александр Поляков.