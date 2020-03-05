Российская огнеметная система будущего ТОС-2 будет продемонстрирована на Параде Победы

Если верить данным представителей ведомства, в параде будут участвовать девять боевых машин ТОС-1А "Солнцепек", а также четыре новейших ТОС-2 "Тосочка". Прямо сейчас техника уже находится в Алабино, где и проходит процесс подготовки к проведению тренировок.

Напомним, что ТОС-2 была основана на базе более старых ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек", правда в отличие от предшественников, новинка имеет колесную базу и улучшенные тактико-технические характеристики. Прежде также заходила речь о создании для ТОС-2 новых боеприпасов.