Российская онлайн-школа внедрит ИИ-модель GPT-4 для тренировки английского языка

С его помощью платформа предложит своим пользователям улучшить навыки разговорного языка. Сервис будет представлять из себя чат-бота, основанного на новейшей языковой модели GPT-4. Она же, к слову, используется в поисковике Microsoft Bing и платной версии ChatGPT.

В основе Кеши лежит искусственный интеллект для моделирования сценариев диалога с пользователями. Новая же версия симулятора позволяет пользователям практиковать как письменное, так и устное общение на изучаемом языке.

По словам Анастасии Шишовой, генерального директора Skyeng, разговорная практика имеет решающее значение для изучения иностранного языка. Тренажёр с виртуальным собеседником, в свою очередь, позволит пользователям заниматься в любое время и быстрее достигать своих целей.

При этом в Skyeng уточнили, что общение с Кешей не является заменой занятий с преподавателем. Он не может оценить общий уровень языковых навыков пользователя или разработать индивидуальный план обучения.