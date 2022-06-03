Российская онлайн-школа займётся обучением индийских программистов

Стоит отметить, что сам стартап был основан ещё в марте 2021 года в Бангалоре. Учитывая, что пользовательская база сегмента дополнительного профессионального образования в стране лишь за прошлый год выросла на 75%, решение захватить данный рынок вполне логична.

По мнению ряда экспертов, уже к 2025 году он достигнет показателей в 5 млрд долларов.

Что же до принципа работы Coding Invaders, то на платформе со студентом персонально работает ментор. При этом после успешного прохождения обучения, ему гарантируется трудоустройство в международные и индийские компании.