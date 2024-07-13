Российская орбитальная обсерватория передала больше петабайта данных за пять лет

Космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная пять лет назад, уже передала на Землю более одного петабайта данных. Об этом сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. «Спектр-РГ» совершил девять полных витков по гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 и продолжает свою миссию, активно поддерживаемую наземными оптическими телескопами.

«Спектр-РГ» был разработан в НПО им. С. А. Лавочкина при участии Германии и запущен 13 июля 2019 года. На борту аппарата находятся два телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Они вместе провели четыре полных осмотра небесной сферы, а с декабря 2021 года приступили к пятому. Однако в феврале 2022 года eROSITA был переведён в спящий режим по просьбе германской стороны, и ART-XC продолжил глубокий обзор плоскости нашей галактики. В 2024 году российский телескоп возобновил программу обзора всего неба, завершив пятый полный скан и начав шестой.

Обсерватория «Спектр-РГ» сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью. Управление проектом ведёт НПО им. С. А. Лавочкина, а данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озёрах, Уссурийске и на Байконуре. Обработкой информации занимаются аспиранты и молодые учёные, что позволяет привлекать новое поколение исследователей к важным космическим проектам.