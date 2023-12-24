Российская орбитальная обсерватория попадёт на орбиту не раньше 2030 года

Запуск российской орбитальной обсерватории «Спектр-УФ» может быть отложен до 2030 года из-за ограниченного финансирования. Об этом рассказал директор Института астрономии РАН, Михаил Сачков, на конференции «Астрофизика высоких энергий». Согласно его заявлению, финансовые трудности заставляют пересматривать планы и, скорее всего, отложат запуск, который изначально планировался на 2029 год.

Сачков подчеркнул, что основной причиной задержки являются ограниченные финансовые ресурсы. Технические проблемы, включая трудности с отказом зарубежных партнёров, уже решены. Проект «Спектр-УФ» направлен на изучение Вселенной в ультрафиолетовом спектре, недоступном для обсерваций с Земли. Важно отметить, что перенос запуска связан исключительно с финансовыми аспектами, так как технические сложности уже преодолены.

Исходно, «Спектр-УФ» был международным проектом с участием стран, таких как Испания и Япония, ответственных за разработку части оборудования. Однако поставки были отложены несколько раз, включая перенос из-за пандемии коронавируса. В начале 2022 года зарубежные партнёры полностью приостановили своё участие в проекте, добавив сложности к уже существующим проблемам.