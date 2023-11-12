Российская ОС «Аврора» получила глобальное обновление

На конференции для мобильных разработчиков Mobius Autumn 2023 в Санкт-Петербурге была представлена обновлённая версия российской мобильной операционной системы — «Аврора» 5.0. Это обновление включает множество улучшений, которые направлены на увеличение производительности и обеспечение более комфортного опыта использования мобильных устройств.

Одним из ключевых нововведений в «Авроре» 5.0 стал переработанный интерфейс и жестовое управление, созданные на основе обратной связи от пользователей и анализа последних тенденций в дизайне. Новый интерфейс оптимизирован для больших экранов планшетов, поддерживает мультизадачность и обеспечивает быстрое переключение между различными приложениями.

В «Авроре» 5.0 также значительно расширены возможности графической библиотеки системного ПО, предоставляя разработчикам инструменты для создания новых приложений, специально предназначенных для этой отечественной операционной системы. Директор департамента разработки и сервисов «Открытой мобильной платформы» Роман Аляутдин подчеркнул, что «Аврора» 5.0 позволит эффективнее использовать пространство больших экранов планшетов, обеспечивая пользователям более удобный опыт работы в мультизадачной среде.