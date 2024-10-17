Российская ОС «Аврора» получит обновление с ИИ

Разработчики российской операционной системы «Аврора» работают над тем, чтобы встроить в неё передовые алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). Это должно заметно расширить функциональные возможности системы. Вице-президент «Ростелекома» Дарий Халитов рассказал, что сейчас специалисты компании обсуждают два варианта интеграции нейросетей в «Аврору».

Первый подход предполагает использование мультимодального ИИ, который опирается на уже существующие, полностью разработанные языковые модели. Второй вариант заключается в том, чтобы найти крупную российскую IT-компанию, у которой есть собственная языковая модель. Планируется интегрировать эту разработку в операционную систему, чтобы обеспечить её работу с искусственным интеллектом.

Халитов также подчеркнул, что возможность применения зарубежных решений для ИИ в системе «Аврора» не рассматривается. Основной акцент делается на использование отечественных технологий, что позволит сделать операционную систему более независимой и адаптированной к российским требованиям.