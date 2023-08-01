Российская ОС оказалась не у дел: россияне предпочитают пиратский Windows

Среди россиян становится популярным выбирать ноутбуки без предустановленной операционной системы Windows. Это связано с ростом спроса на эти устройства, которые стоят дешевле, так как не нужно платить за лицензию. Вместо этого, многие предпочитают устанавливать пиратские версии Windows, что вызывает рост пиратства в стране.

С начала 2023 года растёт спрос на ноутбуки без Windows, и их доля на рынке достигла 20,7%. Это привлекательный выбор для технически подкованных пользователей, которые предпочитают самостоятельно устанавливать операционные системы. В российских магазинах также увеличивается ассортимент ноутбуков без предустановленных ОС, что связано с ростом спроса на такие устройства.

Кроме того, многие россияне переходят на пиратские версии Windows, чтобы сэкономить на покупке лицензионного программного обеспечения. Это обусловлено снижением реальных доходов населения и ростом цен на технику. Вместе с тем, продажи ноутбуков с предустановленной Windows сократились, а доля таких устройств на рынке составляет около 83%. Российские ритейлеры также наращивают поставки ноутбуков без ОС, чтобы сдержать рост цен и привлечь покупателей.

Таким образом, пиратские версии Windows и выбор ноутбуков без предустановленных ОС становятся популярным решением среди россиян, позволяющим экономить на покупке техники и программного обеспечения. Этот тренд продолжает усиливаться, и рынок мобильных ПК в России продолжает меняться под влиянием новых реалий и потребностей пользователей.