Российская пиццерия протестирует пиццу с растительным мясом на посетителях

Стоит отметить, что тест-драйв продлится лишь в течение трех дней и в одном-единственном кафе. Именно по результатам данной акции руководство сети будет принимать решение о внедрении подобной категории продуктов в меню.

”Запуск пиццы с растительным мясом неслучаен, тренд на экопродукты продолжает расти во всем мире. В России же только зарождается эта тенденция, и мы не знаем, насколько большой спрос будет на пиццу. Но на наш взгляд, она придется по вкусу абсолютно всем экспериментаторам в еде, так как с помощью сочетания определенных ингредиентов удалось достичь инновационного вкуса: растительное мясо получилось без растительного привкуса”, — заявил основатель сети пиццерий “Додо Пицца” Федор Овчинников.