Российская пиццерия разработала собственный электроскутер для доставки заказов

Наука и технологии
Сегодня в 02:39
Российская пиццерия разработала собственный электроскутер для доставки заказовПока будет ездить в Самаре, а позже - во всех городах присутствия компании
Компания «ДоДо Пицца» будет доставлять заказы на электроскутере собственной разработки. Сначала машину обкатают в Самаре, а потом доставка будет осуществляться во всех города присутствия компании.
Проект запустил крупнейший франчайзи бренда Дмитрий Троян. Скутер собрали на базе завода «Форвард» в Нижнем Новгороде. Машина трёхколёсная, имеет грузоподъёмность более 200 кг, а максимальная скорость, которую способен развивать скутер, составляет 40 км/ч. Машина полностью электрическая – одного заряда аккумулятора хватит на 40-50 км. В компании отметили, что во всех пиццериях сети будут стоять быстрые зарядные станции.
«Это первый полностью российский электроскутер, разработанный специально для доставки. У команды большие планы на будущее — серийное производство и экспорт», — написал в своём Telegram-канале Фёдор Овчинников, основатель «ДоДо Пиццы».