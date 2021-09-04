Российская пиццерия разработала собственный электроскутер для доставки заказов

Пока будет ездить в Самаре, а позже - во всех городах присутствия компании

Компания «ДоДо Пицца» будет доставлять заказы на электроскутере собственной разработки. Сначала машину обкатают в Самаре, а потом доставка будет осуществляться во всех города присутствия компании.