Российская платежная система “Мир” стала доступна за пределами СНГ

”Отдельно хотел бы отметить состоявшийся сегодня запуск проекта сотрудничества национальных платежных систем "Напас" (Вьетнам) и "Мир" (Россия). Сегодня я произвел первый символический платеж, могу вам сказать, что все успешно работает и точно также будет дальше работать в наших отношениях. И, конечно, это символизирует благоприятные условия, которые успешно скажутся и на бизнес-поездках, на поездках наших граждан во Вьетнам”, — рассказал Акимов в рамках диалога между двумя странами, который проходил сегодня в Ханое после 22-го заседания межправкомиссии.

Важно отметить, что как только вьетнамская сторона закончит подключение своих устройств к российской платежной системе, туристы из России будут иметь возможность расплатиться картой "Мир" абсолютно так же, как и на родине, без дополнительных действий.