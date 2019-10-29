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Российская платежная система “Мир” стала доступна за пределами СНГ

Пока только во Вьетнаме
Стало известно о том, что вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов приобрел во Вьетнаме панно, проведя тем самым первую демонстрационную транзакцию на территории дальнего зарубежья при помощи российской платежной системы “Мир”.

”Отдельно хотел бы отметить состоявшийся сегодня запуск проекта сотрудничества национальных платежных систем "Напас" (Вьетнам) и "Мир" (Россия). Сегодня я произвел первый символический платеж, могу вам сказать, что все успешно работает и точно также будет дальше работать в наших отношениях. И, конечно, это символизирует благоприятные условия, которые успешно скажутся и на бизнес-поездках, на поездках наших граждан во Вьетнам”, — рассказал Акимов в рамках диалога между двумя странами, который проходил сегодня в Ханое после 22-го заседания межправкомиссии.

Важно отметить, что как только вьетнамская сторона закончит подключение своих устройств к российской платежной системе, туристы из России будут иметь возможность расплатиться картой "Мир" абсолютно так же, как и на родине, без дополнительных действий.

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