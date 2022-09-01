Российская политик предсказала, что искусственный интеллект рано или поздно уничтожит человечество

По мнению Ирины Яровой, конкуренция между нейросетями и человечеством будет вестись за природные ресурсы. Те, кто стоит за созданием искусственного интеллекта, преследует главную цель — уменьшение количества людей.

Яровая также сослалась на отношение к ИИ президента России Владимира Путина, который, по её словам, всегда обращает внимание на «очень тонкую, нравственную грань» в проблематике развития искусственного интеллекта.