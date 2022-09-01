Наука и технологии
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Российская политик предсказала, что искусственный интеллект рано или поздно уничтожит человечество

Из-за конкуренции за природные ресурсы
Российская политик, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе выступления на экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край» заявила, что искусственный интеллект рано или поздно вытеснит человека.
Российская политик предсказала, что искусственный интеллект рано или поздно уничтожит человечество

По мнению Ирины Яровой, конкуренция между нейросетями и человечеством будет вестись за природные ресурсы. Те, кто стоит за созданием искусственного интеллекта, преследует главную цель — уменьшение количества людей.

Яровая также сослалась на отношение к ИИ президента России Владимира Путина, который, по её словам, всегда обращает внимание на «очень тонкую, нравственную грань» в проблематике развития искусственного интеллекта.

Те, кто выступает против России — им не нужны люди. Им нужны ресурсы. А вы знаете, сколько сегодня съедает искусственный интеллект? Вот те, кто сегодня создают искусственный интеллект — создают его в надежде вытеснить человека. А кто сегодня потребляет энергию? Люди? Значит, что нужно уменьшить количество людей. Чтобы осталась маленькая группа, обладающая властью и имеющая возможность использовать все это во благо себе с помощью искусственного интеллекта.

Ирина Яровая
Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации
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