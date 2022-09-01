Российская политик предсказала, что искусственный интеллект рано или поздно уничтожит человечество

Российская политик предсказала, что искусственный интеллект рано или поздно уничтожит человечествоИз-за конкуренции за природные ресурсы
По мнению Ирины Яровой, конкуренция между нейросетями и человечеством будет вестись за природные ресурсы. Те, кто стоит за созданием искусственного интеллекта, преследует главную цель — уменьшение количества людей.
Яровая также сослалась на отношение к ИИ президента России Владимира Путина, который, по её словам, всегда обращает внимание на «очень тонкую, нравственную грань» в проблематике развития искусственного интеллекта.
Те, кто выступает против России — им не нужны люди. Им нужны ресурсы. А вы знаете, сколько сегодня съедает искусственный интеллект? Вот те, кто сегодня создают искусственный интеллект — создают его в надежде вытеснить человека. А кто сегодня потребляет энергию? Люди? Значит, что нужно уменьшить количество людей. Чтобы осталась маленькая группа, обладающая властью и имеющая возможность использовать все это во благо себе с помощью искусственного интеллекта.