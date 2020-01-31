Российская православная церковь назвала причастие защитой от коронавируса

”Опасности заражения от причащения от одной чаши нет. Ее и быть не может, ведь в чаше не просто хлеб и вино, а сам Христос”, — рассказал настоятель китайского патриаршего подворья в Москве, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев.

Правда, важно отметить, что на момент своего заявления, он не знал о том, что в России были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Какова будет позиция настоятеля с учетом данной информации — данный вопрос остается открытым. В любом случае, мы не рекомендуем полагаться лишь на причастие и соблюдать минимальные правила по профилактике вирусных заболеваний.