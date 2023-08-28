Российская предпринимательница написала роман совместно с ИИ

Скоро на прилавках книжных магазинов появится роман «Этюды Черни». Он написан Ольгой Усковой, основателем мирового разработчика искусственного интеллекта Cognitive Pilot, совместно с роботом «Ипполит 1.0». В этой книге фантастический сюжет смешан с реальными событиями из жизни российских робототехников и нейронных программистов. Читатели могут ожидать удивительные прогнозы на будущее, представленные роботом «Ипполитом 1.0».

Обложка и иллюстрации книги выполнены с использованием современных инструментов искусственного интеллекта. Президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России считает эту книгу инновационным литературным произведением и провокацией.

Этот роман сочетает в себе искренность и фантазию, реальность и высокотехнологичный мир будущего. Он заставляет задуматься о том, насколько далеко от нас будущее и сможем ли мы в нем существовать. Главная героиня книги предстаёт перед читателями как смелая амазонка и хрупкая девушка, созданная для любви.