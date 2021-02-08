Наука и технологии
Сегодня в 08:01
Российская продуктовая сеть открыла собственную микробиологическую лабораторию
Ежемесячно она будет проводить тысячи необходимых исследований
Российская продуктовая сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» заявила об открытии собственной микробиологической лаборатории. Ей, что интересно, удалось получить вполне официальную государственную лицензию.
По словам представителей компании, она давно нуждалась в подобном центре, т.к. при производстве товаров без консервантов существует немалый риск развития микробиологических процессов. А именно на подобной продукции и специализируется ритейлер.
Нам важно проводить аудиты поставщиков, то есть не только проверку конечного продукта, но и условия, в которых он производится. Без лицензии микробиологическая лаборатория работать не может, но «ВкусВилл» все равно нуждался в лаборатории именно по микробиологии, и мы смогли ее открыть на новом РЦ и получить лицензию в декабре 2020 года.
Ожидается, что каждый месяц лаборатория будет проводить около 2 тыс исследований.