Российская продуктовая сеть открыла собственную микробиологическую лабораторию

Нам важно проводить аудиты поставщиков, то есть не только проверку конечного продукта, но и условия, в которых он производится. Без лицензии микробиологическая лаборатория работать не может, но «ВкусВилл» все равно нуждался в лаборатории именно по микробиологии, и мы смогли ее открыть на новом РЦ и получить лицензию в декабре 2020 года.