Российская промышленность переходит на отечественный софт для управления промышленностью

Компании «Еврохим» и «Северсталь» вместе с другими промышленными предприятиями разрабатывают отечественную автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) на базе открытого кода. Об этом заявил председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов на конференции в Нижнем Новгороде. Целью создания рабочей группы, поддерживаемой Минпромторгом, является разработка национальной АСУ ТП.

Мордашов отметил, что первоначальная задача состоит в написании нового открытого кода для АСУ ТП. Сегодня компании используют проприетарные продукты от американской GE и немецкой Siemens, но они становятся недоступными для дальнейшей доработки. Мордашов предлагает создать открытое программное обеспечение, которое может быть доработано независимо от конкретных поставщиков. Рынок замещения импортных АСУ ТП имеет значительный потенциал и оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.

Аналитики J’son & Partners Consulting прогнозировали рост российского рынка систем управления технологическим процессом на 10-12% в год и оценивали его объем в $541 миллион в 2021 году. Однако уход основных игроков, таких как Siemens и GE, привёл к сокращению рынка на 18-20%, по оценкам директора Ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова.