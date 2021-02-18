Наука и технологии
Сегодня в 14:32
Российская ракета «Ангара-5» впервые полетит в космос с настоящим аппаратом, а не макетом
Это будет одно из четырёх оставшихся испытательных запусков
В сети появилась информация о том, что следующий запуск российской ракеты «Ангара-5» пройдёт в более приближённых к реальному полёту условиях. Устройство оснастят настоящим космическим аппаратом.
Третий по счёту запуск планируют провести до конца 2021 года, пишет Военное Обозрение. Именно в рамках этого испытания сверхтяжёлую ракету хотят оснастить не макетом спутника, а реальным аппаратом.
По словам специалистов, для того, чтобы запуск «Ангары-5» оказался успешным, необходимо проделать очень объёмную работу. В том числе речь идёт об общении со страховыми компаниями.
Напомним, что первые два запуска ракеты-носителя состоялись в 2014 и 2020 годах. До конца 2024 запланировано ещё четыре запуска, один из которых пройдёт уже в этом году.