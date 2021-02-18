Российская ракета «Ангара-5» впервые полетит в космос с настоящим аппаратом, а не макетом

Третий по счёту запуск планируют провести до конца 2021 года, пишет Военное Обозрение. Именно в рамках этого испытания сверхтяжёлую ракету хотят оснастить не макетом спутника, а реальным аппаратом.

По словам специалистов, для того, чтобы запуск «Ангары-5» оказался успешным, необходимо проделать очень объёмную работу. В том числе речь идёт об общении со страховыми компаниями.

Напомним, что первые два запуска ракеты-носителя состоялись в 2014 и 2020 годах. До конца 2024 запланировано ещё четыре запуска, один из которых пройдёт уже в этом году.