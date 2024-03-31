Российская ракета со спутником взлетела с космодрома Байконур

Ракета «Союз-2.1б» с планетарным исследовательским спутником «Ресурс-П» № 4 успешно отправилась в космос с космодрома Байконур сегодня. Трансляция старта была доступна на сайте «Роскосмоса». Этот спутник сможет делать очень детальные снимки поверхности Земли с разрешением 70 см.

«Ресурс-П» № 4 будет заниматься изучением природных ресурсов и поиском месторождений полезных ископаемых. Он будет использовать высокоточное оптико-электронное оборудование для этой цели. Кроме того, он поможет отслеживать загрязнение окружающей среды, контролировать ледники, мониторить чрезвычайные ситуации и обновлять карты.

Этот запуск стал пятым российским космическим стартом в 2024 году и третьим с Байконура. Оба спутника «Ресурс-П» № 4 были разработаны и созданы в Ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре. В этом году планируется запустить ещё один спутник такого же типа.