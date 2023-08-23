Российская ракета «Союз-2.1а» отправилась на орбиту с грузовым кораблём «Прогресс МС-24»

Ожидается, что стыковка корабля с МКС состоится уже 25 августа.

На борту «Прогресса МС-24» находится 2495 кг груза. Он включает в себя топливо, питьевую воду, азот, а также различное оборудование, медицинские принадлежности, продукты питания и прочие необходимые материалы для поддержания работы МКС.

В числе груза также укладки для проведения ряда научных экспериментов.

Особое внимание привлекает эксперимент «Ураган», который направлен на отработку методов контроля за развитием катастрофических явлений на Земле. В рамках данного проекта на станцию доставлены белорусские системы ориентации видеоспектральной аппаратуры.