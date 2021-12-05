Российская ракета «Союз» запустила в космос спутники европейского аналога ГЛОНАСС

Изначально запуск ракеты планировался ещё 2 декабря, но из-за неблагоприятных погодных условий мероприятие было перенесено сначала на 4-е, а затем на 5 декабря.

Сообщается, что через 9 минут после старта ракеты головной блок с двумя аппаратами Galileo FOC в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. В дальнейшем планируется пополнить спутниковую группировку с помощью пуска ракет «Союз-2» и Ariane 62. Они должны будут завершить развёртывание первого поколения спутников Galileo FOC.

Напомним, что Galileo — это европейская спутниковая навигационная система, функционирующая с 2016 года. По своей сути она является аналогом ГЛОНАСС и GPS, который предоставляет услуги высокоточного позиционирования, навигации и определения времени более чем 2,3 млрд пользователей.