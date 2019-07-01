Российская ракета упала на Кипре

Судя по тому, каким именно образом были разбросаны осколки, ракета разорвалась в воздухе, поэтому под ней нет воронки. Местные власти считают, что ракету выпустили из системы С-200. Из-за того, что ракеты взорвалась в воздухе, погибших и пострадавших нет. Очевидцы сообщили, что около 1:00 по местному времени, было слышно три громких взрыва, а также после падения ракеты на месте крушения начался небольшой пожар.