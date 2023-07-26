Российская робофабрика начнет производить сверхмалые спутники

Осенью 2023 года в Самаре будет открыта «киберфизическая фабрика» по роботизированному производству спутников формата «кубсат».

Кубсаты — это сверхмалые спутники, представляющие собой кубы со стороной в десять сантиметров. Они сравнительно недороги в производстве и их можно вывести на орбиту ракетой с небольшой грузоподъемностью.

Участие в организации «киберфизической фабрики» примут сотрудники Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, входящего в «Роскосмос» ракетно-космического центра «Прогресс» и входящей в «Ростех» компании «ОДК-Кузнецов». Расположится она на территории кампуса университета.

При подготовке фабрики самарские специалисты создали виртуальную трехуровневую модель «цифрового завода», где прорабатываются все аспекты будущего производства. На первом уровне создается проект изделия и проводится тестирование изготовленных образцов, на втором — организация серийного производства, а на третьем — управление будущим заводом в целом и связи с партнерами.

Первый роботизированный участок опытного производства кубсатов откроется осенью, сейчас для него закупается необходимое оборудование.