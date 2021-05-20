Российская сеть по продаже еды открыла онлайн-магазин на AliExpress

Товары от ВкусВилл будут доступны на виртуальной витрине в разделе «Есть!». Доставкой продукции займутся собственные курьеры сети, рассказали представители компании. Помогать им будут партнёры из служб такси, передаёт Retailer.

По словам ритейлера, заказы будут добираться до покупателей в пределах 2 часов. При этом на AliExpress добавлен полный ассортимент сети, в том числе готовая кулинария и молочные продукты — всего 3000 товарных позиций.

Сначала нововведение будет доступно лишь в Москве, но в будущем планируется запуск в Санкт-Петербурге и прочих городах России.