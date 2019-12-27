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Российская школьница обнаружила древнюю мумию возрастом около 40 тыс лет
Возможно, даже самую древнюю мумию лемминга, обнаруженную человечеством
В журнале Академии Наук был опубликован доклад ученых, в котором говорится об обнаружении якутской школьницей трупа лемминга, возраст которого, по оценкам специалистов, достигает более 40 тыс лет.
Так как животное замерзло в вытянутом состоянии, его внутренние органы, к сожалению, практически не сохранились. Зато на спине, боку и животе лемминга был обнаружен достаточно хорошо сохранившийся мех, а также у него остался невредим скелет, за исключением задних конечностей.
Использовав технологию радиоуглеродного анализа, ученые установили и возраст мумии, который составил внушительные 41,5 тыс лет. По словам экспертов, найденный школьницей лемминг является самым древним представителем своего вида, среди тех, что на сегодняшний день обнаружило человечество.