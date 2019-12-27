Российская школьница обнаружила древнюю мумию возрастом около 40 тыс лет

Так как животное замерзло в вытянутом состоянии, его внутренние органы, к сожалению, практически не сохранились. Зато на спине, боку и животе лемминга был обнаружен достаточно хорошо сохранившийся мех, а также у него остался невредим скелет, за исключением задних конечностей.