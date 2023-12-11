Российская система навигации «ЭРА-ГЛОНАСС» официально стала отечественной

Минцифры добавила сервис «Диспетчеризация ЭРА,», работающий на платформе «ЭРА-ГЛОНАСС,», в национальный реестр российского программного обеспечения. Этот инструмент позволяет эффективно управлять транспортным комплексом на уровне региона, города или автопарка. По словам представителей ведомства, система полностью соответствует стандартам для программного обеспечения в России.

Генеральный директор «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил о планах расширения «Диспетчеризации ЭРА» с автоматической маршрутизацией, применяя технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных. Однако он не уточнил временные рамки внедрения этих нововведений.

На сегодняшний день более 300 тысяч транспортных средств подключены к мониторингу и диспетчеризации на основе «ЭРА-ГЛОНАСС». Эти данные также передаются в картографические сервисы «Яндекс.Карты» и «2ГИС».