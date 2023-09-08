Российская система оплаты биометрией перепутала близнецов во время оплаты

Сервис «Оплата улыбкой» от «Сбера» столкнулся с неожиданным случаем, когда житель Санкт-Петербурга случайно оплатил покупки с помощью улыбки, не передавая свои биометрические данные банку. Подробности этой истории вызывают вопросы о надёжности такой системы, особенно, если есть близнецы.

В конце августа, житель Санкт-Петербурга, Алексей, по случайности использовал опцию «Оплата улыбкой» при совершении покупок в магазине. Он удивился, когда покупка была оплачена, учитывая, что он не предоставлял свои биометрические данные «Сберу» и даже не знал о существовании этой функции. Оказалось, что его брат-близнец, Александр, подключил эту опцию, и деньги были списаны с его карты.

Алексей провёл несколько экспериментов, чтобы проверить систему, и каждый раз удавалось оплачивать покупки с помощью улыбки и чужой карты. Этот случай вызывает настороженность, поскольку даже у близнецов есть внешние отличия, и важно, чтобы система была надёжной.

В «Сбере» утверждают, что система не должна ошибаться, но если человек регулярно оплачивает покупки вместо другого человека, банк может отключить эту функцию. Для предотвращения таких ситуаций пока сложно что-либо предпринять, и это вызывает опасения относительно надёжности системы биометрии.