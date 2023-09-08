Наука и технологии
21:14, 08 сентября 2023
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Российская система оплаты биометрией перепутала близнецов во время оплаты

На кассе продуктового магазина

Российская система оплаты «Оплата улыбкой» от «Сбера» как оказалось может спутать близнецов

Сервис «Оплата улыбкой» от «Сбера» столкнулся с неожиданным случаем, когда житель Санкт-Петербурга случайно оплатил покупки с помощью улыбки, не передавая свои биометрические данные банку. Подробности этой истории вызывают вопросы о надёжности такой системы, особенно, если есть близнецы.

В конце августа, житель Санкт-Петербурга, Алексей, по случайности использовал опцию «Оплата улыбкой» при совершении покупок в магазине. Он удивился, когда покупка была оплачена, учитывая, что он не предоставлял свои биометрические данные «Сберу» и даже не знал о существовании этой функции. Оказалось, что его брат-близнец, Александр, подключил эту опцию, и деньги были списаны с его карты.

Алексей провёл несколько экспериментов, чтобы проверить систему, и каждый раз удавалось оплачивать покупки с помощью улыбки и чужой карты. Этот случай вызывает настороженность, поскольку даже у близнецов есть внешние отличия, и важно, чтобы система была надёжной.

В «Сбере» утверждают, что система не должна ошибаться, но если человек регулярно оплачивает покупки вместо другого человека, банк может отключить эту функцию. Для предотвращения таких ситуаций пока сложно что-либо предпринять, и это вызывает опасения относительно надёжности системы биометрии.

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