Российская спутниковая система «Гонец-М1» обеспечит пользователей не только телефонной связью, но и рациями

Российская спутниковая система «Гонец-М1» обеспечит пользователей не только телефонной связью, но и рациямиЭта технология востребована
Гендиректор системы «Гонец» Павел Черенков рассказал, что перспективная спутниковая группировка «Гонец-М1» позволит обеспечить абонентов качественной телефонной связью и транкинговой — рациями.
Фото: Lentka.com
По словам Черенкова, это востребованный сервис, особенно на фоне импортозамещения. Также руководитель отметил, что группировка нового поколения предполагает использование её абонентами компактных терминалов типа «трубка».
Кроме того, в рамках персональных коммуникаций и в качестве дополнительной опции абоненты на небольшой скорости смогут выходить в интернет. Будут доступны просмотр веб-страниц и обмен небольшими файлами.
«Этот сервис очень востребован и ожидается на рынке, особенно с учётом идущего импортозамещения услуг зарубежных операторов. Также мы планируем предоставлять транкинговую связь для групп пользователей», — рассказал руководитель.