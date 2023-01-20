Российская спутниковая система «Гонец-М1» обеспечит пользователей не только телефонной связью, но и рациями

По словам Черенкова, это востребованный сервис, особенно на фоне импортозамещения. Также руководитель отметил, что группировка нового поколения предполагает использование её абонентами компактных терминалов типа «трубка».

Кроме того, в рамках персональных коммуникаций и в качестве дополнительной опции абоненты на небольшой скорости смогут выходить в интернет. Будут доступны просмотр веб-страниц и обмен небольшими файлами.

«Этот сервис очень востребован и ожидается на рынке, особенно с учётом идущего импортозамещения услуг зарубежных операторов. Также мы планируем предоставлять транкинговую связь для групп пользователей», — рассказал руководитель.