Российская студентка получит научную стипендию за создание биосорбента

Молодая исследовательница из Уфимского университета, Анна Мельникова, заслужила стипендию от Фонда В. И. Вернадского за свой проект, который направлен на разработку экологически безопасного материала для борьбы с нефтяными разливами.

Её исследования фокусируются на использовании свекловичного жома как сорбента, полученного из отходов сахарной свёклы. Этот материал может впитывать нефть, плавая на воде, что облегчает его сбор при разливах топлива в водных системах.

Анна также исследует и усовершенствует свойства этого биосорбента, используя СВЧ-излучение, аналогичное работе микроволновой печи. Дополнительные исследования помогут определить температурные пределы и срок хранения этого экологически безопасного материала.

Этот проект представляет собой эффективную альтернативу химическим сорбента и имеет большой потенциал в сфере экономики, технологии и экологии, особенно для предприятий, работающих с нефтепродуктами и сталкивающихся с риском загрязнения окружающей среды, включая водные ресурсы.