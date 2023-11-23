Российская студентка придумала, как импортозаместить компоненты СКИФа

Студентка Новосибирского государственного университета, Анастасия Микаева, разработала импортозамещающую технологию для фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (ФЭСУР). Её разработка может быть использована на станции первой очереди Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в новосибирском наукограде Кольцово.

Микаева создаёт электронно-оптическую систему, которая позволяет исследовать электронную зонную структуру материалов. Она пришла к этой идее, так как комплектация импортными спин-детекторами для установок, работающих по методу ФЭСУР, в настоящее время затруднена из-за санкций и высоких расходов.

Эта электронно-оптическая система будет использоваться для исследования спиновой поляризации поверхности полупроводников, что имеет значение для микроэлектроники и производства различных устройств. Микаева уже построила 3D-модель своей системы и провела моделирование траекторий электронов, демонстрируя её работоспособность.

Проект Микаевой, поддержанный программой «Приоритет 2030», стал победителем молодёжного конкурса научно-исследовательских проектов. Эта разработка будет интегрирована в Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), уникальный источник синхротронного излучения, планируемый к запуску в 2025 году.

Центр коллективного пользования «СКИФ» обеспечит возможность проведения разнообразных исследований в различных областях науки. Установка будет включать 30 экспериментальных станций и принимать до 2 тыс. учёных ежегодно.