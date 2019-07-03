Российская студентка создала способный к самовосстановлению стройматериал из грибов

Выпускница магистратуры ВШЭ Анна Будникова получила престижную премию на саммите Biodesign Challenge 2019. Об этом сообщила пресс-служба ВШЭ.

Награду она получила за исследование микокарста — нового строительного материала для городской среды на основе спор грибов, который способен к самовосстановлению.

В сообщении отмечается: «Микокарст – это новое поколение биоматериалов на основе карстового или каменного композита и грибных спор, которые способны самовосстанавливаться в экстремальных условиях. Анна Будникова использовала микокарст для укрепления строительных материалов с высокой вероятностью разрушения».

В проекте Анны Будниковой биотехнологии используются для укрепления материалов с высокой вероятностью разрушения. Будникова провела исследования в Казани, предложив укрепить с помощью спор грибов карстовые пласты.

Проект демонстрирует, как с помощью спор грибов возможно решить проблему карстовых провалов: расширяясь под воздействием влаги в открывшихся трещинах материала и реагируя с его компонентами, они начинают вырабатывать природный известняк.