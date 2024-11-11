Российская студия начала работу над русской озвучкой Silent Hills 2

Российская студия начала работу над русской озвучкой Silent Hills 2Необходимые на это деньги успешно собрали
Российская студия GamesVoice, известная своими локализациями компьютерных игр, завершила сбор средств на создание неофициальной русской озвучки, ремейка культового психологического хоррора Silent Hill 2. Об этом они сообщили на своей странице в VK, отметив, что проект переходит на стадию активного производства. Команда студии готовится начать запись голосов актёров, а финальная озвучка будет готова в ближайшие месяцы, возможно, недели.
Локализаторы поблагодарили своих поклонников за поддержку, отметив, что это их «блистательная победа». В официальном сообщении GamesVoice обещает приложить все усилия для того, чтобы оправдать доверие и выполнить обещания в лучшем виде, как это было и ранее.
Сбор средств стартовал 6 октября, и студии удалось собрать 480 тыс. рублей, необходимую для завершения проекта. Теперь, когда финансирование завершено, студия может сосредоточиться на записи и окончательной обработке озвучки.