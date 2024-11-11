Российская студия начала работу над русской озвучкой Silent Hills 2

Российская студия GamesVoice, известная своими локализациями компьютерных игр, завершила сбор средств на создание неофициальной русской озвучки, ремейка культового психологического хоррора Silent Hill 2. Об этом они сообщили на своей странице в VK, отметив, что проект переходит на стадию активного производства. Команда студии готовится начать запись голосов актёров, а финальная озвучка будет готова в ближайшие месяцы, возможно, недели.

Локализаторы поблагодарили своих поклонников за поддержку, отметив, что это их «блистательная победа». В официальном сообщении GamesVoice обещает приложить все усилия для того, чтобы оправдать доверие и выполнить обещания в лучшем виде, как это было и ранее.

Сбор средств стартовал 6 октября, и студии удалось собрать 480 тыс. рублей, необходимую для завершения проекта. Теперь, когда финансирование завершено, студия может сосредоточиться на записи и окончательной обработке озвучки.