Наука и технологии
Сегодня 16:40
Российская таможня незаметно завысила пошлины на посылки из-за границы
Переплатили десятки россиян
Стало известно, что буквально в начале текущего месяца программное обеспечение Федеральной таможенной службы дало сбой, вследствие чего программа учитывала разные заказы покупателей как один, выставляя при этом счет за превышение норм. А это, в свою очередь, привело к тому, что десятки россиян переплатили за пошлины на посылки из зарубежных онлайн-магазинов.
По словам представителей Федеральной таможенной службы, инцидент был спровоцирован тем, что в первые дни нового года таможенные органы занимались настройкой алгоритма, который отвечает за расчет платежей. Стоит отметить, что всем, кто столкнулся с переплатами доступен как возврат средств, так и начисление их в счет последующих пошлин.
Известно, что на данный момент проблема устранена, а расчет платежей работает корректно.