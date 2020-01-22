Российская таможня незаметно завысила пошлины на посылки из-за границы

По словам представителей Федеральной таможенной службы, инцидент был спровоцирован тем, что в первые дни нового года таможенные органы занимались настройкой алгоритма, который отвечает за расчет платежей. Стоит отметить, что всем, кто столкнулся с переплатами доступен как возврат средств, так и начисление их в счет последующих пошлин.

Известно, что на данный момент проблема устранена, а расчет платежей работает корректно.