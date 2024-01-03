Российская таможня разрешила ввоз не сертифицированных ноутбуков и смартфонов до конца 2024 г.Такое постановление приняло Правительство
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление №2388, продлевающее до конца 2024 года упрощённый ввоз в Россию электроники с оборудование для шифрования.
Как сообщается на сайте Правительства России, постановление касается, в том числе смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, микросхем и раций. Решение принято для обеспечения российских потребителей указанными электронными устройствами.
Упрощённый порядок, принятый Правительством, касается процедуры выдачи разрешительных документов, необходимых для ввоза указанной продукции, и представления соответствующей документации таможенным органам.
«Упрощённый порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования продолжит своё действие до конца 2024 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении на сайте Правительства России.