Российская техника, показанная на Параде Победы, "приятно удивила" китайских экспертов

Так, автор оригинальной статьи пишет, что Парад Победы, состоявшийся в Москве 24 июня 2020 года, оказался крайне масштабным - не в последнюю очередь, связано это с тем, что в нем было задействовано около 14 тыс военнослужащих и 225 единиц военной техники. При этом китайцами был сделан отдельный акцент на том, что в рамках Парада была использована не только техника времен войны, но и образцы новейшего вооружения, которые только начали поступать в российскую армию.

В материале говорится, что наибольший восторг вызвали танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ. По словам автора статьи, именно эти два танка, на фоне еще не принятого на вооружение новейшего российского танка Т-14 "Армата", могут считаться наиболее эффективными.