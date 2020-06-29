Наука и технологии
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Российская техника, показанная на Параде Победы, "приятно удивила" китайских экспертов
Особенно танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ
Как стало известно, российская техника, показанная на Параде Победы, "приятно удивила" китайских экспертов. По крайней мере именно об этом написали журналисты китайского издания Хуаньцю.
Так, автор оригинальной статьи пишет, что Парад Победы, состоявшийся в Москве 24 июня 2020 года, оказался крайне масштабным - не в последнюю очередь, связано это с тем, что в нем было задействовано около 14 тыс военнослужащих и 225 единиц военной техники. При этом китайцами был сделан отдельный акцент на том, что в рамках Парада была использована не только техника времен войны, но и образцы новейшего вооружения, которые только начали поступать в российскую армию.
В материале говорится, что наибольший восторг вызвали танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ. По словам автора статьи, именно эти два танка, на фоне еще не принятого на вооружение новейшего российского танка Т-14 "Армата", могут считаться наиболее эффективными.