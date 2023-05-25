Российская тиктокерша дошла до суда из-за «угнанного» аккаунта

Алиса Делия, популярная московская блогерша, не собирается сдаваться в своей борьбе с TikTok! Она подала жалобу в Верховный суд на решение судов, которые привели к удалению ее аккаунта на этой социальной платформе. Алиса создает уникальные фото и видео, превращаясь в разных персонажей, и имеет много подписчиков в Instagram и Twitter. Однако ее аккаунт в TikTok был удален, и все ее попытки создать новые аккаунты также заканчивались блокировкой. Теперь она обратилась в суд, надеясь на справедливое решение.

Алиса начала свою борьбу с TikTok в прошлом году, подав иск в Замоскворецкий суд на защиту своих прав потребителя. Она требовала вернуть удаленный аккаунт, выплатить компенсацию и признать недействительными условия пользовательского соглашения TikTok. Впоследствии дело передали в Арбитражный суд Москвы, и Алиса подала новый иск, просив вернуть дело в Замоскворецкий суд. Однако апелляционная и кассационная инстанции отклонили ее просьбу. Судебное разбирательство было отложено до выяснения позиции Верховного суда. Алиса Делия считает, что TikTok не только удалил ее аккаунт, но и передал его третьим лицам, которые начали использовать его под своим именем. Она надеется на справедливое решение суда и возможность обжаловать блокировку аккаунтов пользователей TikTok.

Проблемы у TikTok не только с отдельными блогерами, но и со все Россией. В 2022 году TikTok временно прекратил свою деятельность из-за законодательных изменений, связанных с фейковыми новостями. Выручка «ТикТок Рус» снизилась, но прибыль выросла. Тем не менее, TikTok остается популярным среди российских пользователей. Вопрос о применении законодательства в судебных делах против социальных платформ является важным. Алиса Делия надеется на справедливое решение суда и восстановление ее аккаунта в TikTok.