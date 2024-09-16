Российская учёная придумала способ автоматизации вывоза мусора

Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), разработала умный нейросетевой конвейер, который определяет, насколько полон мусорный бак, просто по его изображению. Эта система поможет автоматизировать процесс обработки заявок на вывоз мусора и сделает его более эффективным, как сообщили в пресс-службе вуза.

Автор проекта Яна Сениченкова рассказала, что нейросетевой конвейер будет частью веб-сервиса, который позволит людям легко жаловаться на полные баки. Для этого достаточно отсканировать QR-код на мусорном баке или площадке с контейнерами и сделать его фотографию. Нейросеть автоматически определит, заполнен ли бак, и, если да, отправит заявку в экосервис или другие ответственные структуры для дальнейших действий.

Кроме того, для удобства разработано мобильное приложение, через которое можно делать фото мусорного бака и проверять его заполненность. Нейросетевой конвейер состоит из двух моделей: одна для обнаружения баков, другая для их классификации. В будущем, если в городе установят камеры видеонаблюдения, они смогут передавать данные о наполненности контейнеров, что позволит оптимизировать маршруты мусоровозов и улучшить процесс вывоза отходов.