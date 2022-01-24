Российская вакцина оказалась успешнее западных в борьбе с омикрон-штаммом COVID-19

Так, в конфигурацию S-белка трёх вакцин, применяющихся прямо сейчас в Соединённых Штатах, изначально были внесены определённые изменения. Они привели к тому, что вирусный белок оказывается «попросту зажат в определённой конфигурации».

И это при том, что в самом вирусе S-белок спокойно может менять свою конфигурацию. Она зависит лишь от того, на какой стадии вирус находится.