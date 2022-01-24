Российская вакцина оказалась успешнее западных в борьбе с омикрон-штаммом COVID-19

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Российская вакцина оказалась успешнее западных в борьбе с омикрон-штаммом COVID-19И всё из-за подхода к созданию препарата
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о том, что «Спутник V» показал себя как более эффективное средство против омикрон-штамма коронавируса в сравнении с западными аналогами.
Так, в конфигурацию S-белка трёх вакцин, применяющихся прямо сейчас в Соединённых Штатах, изначально были внесены определённые изменения. Они привели к тому, что вирусный белок оказывается «попросту зажат в определённой конфигурации».
И это при том, что в самом вирусе S-белок спокойно может менять свою конфигурацию. Она зависит лишь от того, на какой стадии вирус находится.
Таким образом, западные вакцины формируют иммунный ответ лишь в случае, если S-белок находится в конфигурации «перед слиянием». Антитела могут вырабатываться только на неё.
Анча Баранова
Источник: Lenta.ru