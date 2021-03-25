Наука и технологии
Сегодня в 13:48
Российская вакцина от COVID-19 стала самой известной на планете
Вслед за ней идут иностранные разработки
Компания YouGov провела опрос, который показал очень интересные результаты в вопросе осведомлённости людей о существующих препаратов для борьбы с коронавирусом. Так, согласно данным специалистов, российская вакцина «Спутник V» является самой известной вакциной от COVID-19.
Так, 74% из числа опрошенных осведомлены о российской вакцине, пишет Lenta.ru. При этом второе место по «популярности» занимает Pfizer/BioNTech с 69% голосов. Замыкает тройку лидеров вакцина AstraZeneca — о ней наслышаны 60% респондентов.
Стоит отметить, что всё тот же опрос показал и высокий уровень доверия к вакцине. 54% опрошенных заявили, что считают Россию государством-производителем вакцины, вызывающей наибольшее доверие. В этом плане наша страна опережает США и Великобританию с их 53,9% и 48,4% соответственно.