Российская вакцина от COVID-19 стала самой известной на планете

Так, 74% из числа опрошенных осведомлены о российской вакцине, пишет Lenta.ru. При этом второе место по «популярности» занимает Pfizer/BioNTech с 69% голосов. Замыкает тройку лидеров вакцина AstraZeneca — о ней наслышаны 60% респондентов.

Стоит отметить, что всё тот же опрос показал и высокий уровень доверия к вакцине. 54% опрошенных заявили, что считают Россию государством-производителем вакцины, вызывающей наибольшее доверие. В этом плане наша страна опережает США и Великобританию с их 53,9% и 48,4% соответственно.