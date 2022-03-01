Российская вакцина от коронавируса «КовиВак-Дельта» даёт защиту от омикрон-штамма на 100%

Как сообщается, испытания вакцины «КовиВак» проводилось на предмет нейтрализации омикрон-штамма коронавируса. В эксперименте использовалась сыворотка крови 21 участника, привитого вакциной «КовиВак». Результат - в 13 случаях из 21 высокая концентрация «Омикрона» была нейтрализована.

Одновременно проводилось испытание вакцины «КовиВак-Дельта"» но на мышах. Оказалось, что все 16 образцов сыворотки крови лабораторных мышей, привитых двумя дозами «КовиВак», обеспечили защиту во всех 16 случаях - на 100%. Такой же результат показала и вакцина «КовиВак-Дельта». «Из 20 образцов сыворотки лабораторных мышей, получивших две дозы кандидатной вакцины "КовиВак-Дельта", все 20 (100%) нейтрализовали прототипный вирус линии В.1.1 (штамм ПИК35), а также варианты "дельта" (штамм 4724d) и "омикрон" (штамм 7995о)»,- сказано в отчёте исследования.