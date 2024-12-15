Российская вакцина от рака будет бесплатной

Отечественная мРНК-вакцина от рака под названием «Энтеромикс» будет предоставляться пациентам бесплатно. Как сообщил главный онколог министерства здравоохранения и гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, вакцина показала отличные результаты в ходе доклинических исследований. Он отметил, что Минздрав и Росздравнадзор уже выдали разрешение на набор исследовательской группы для начала клинических испытаний.

По словам Каприна, создание онковакцины, которая будет адаптирована под каждого пациента, обойдётся государству примерно в 300 тысяч рублей. Однако для пациентов вакцина будет доступна абсолютно бесплатно. Эта новость открывает новые перспективы в борьбе с онкологическими заболеваниями, обеспечивая доступность передовых технологий для широкого круга людей.

Вакцина на базе мРНК-технологий является важным шагом в развитии медицины, и её эффективность в индивидуализированном подходе к лечению рака станет основой для будущих медицинских решений. Система клинических испытаний, которая начинается в ближайшее время, позволит лучше понять, как «Энтеромикс» может помочь в лечении рака и как будет выглядеть процесс получения терапии для пациентов.