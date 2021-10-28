Российская вакцина в виде спрея для носа даст полную защиту от COVID-19

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Российская вакцина в виде спрея для носа даст полную защиту от COVID-19Осталось дождаться, пока она станет доступна всем
Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации «Спутником V» и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса полностью.
По словам ученого, такая профилактика способна защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения коронавирусом в принципе. Гинцбург пояснил, что при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета.
Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот
Александр Гинцбург
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Источник: РИА