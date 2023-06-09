Российская «Википедия» будет содержать 3 млн статей к 2024 году

В следующем году российский аналог «Википедии» под названием «Руниверсалис» планирует достичь объёма в 3 миллиона статей. Кроме того, будет выпущена офлайн-версия этой энциклопедии. Об этом заявил зампредседатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В своём сообщении в Telegram-канале он отметил, что несмотря на критику и сомнения, проект «Руниверсалис» продолжает развиваться. В планах на следующий год — достичь 3 миллиона статей, привлечь экспертов для рецензирования и комментирования материалов, развить англоязычный сайт и выпустить офлайн-версию энциклопедии.

Горелкин также отметил, что год назад группа редакторов приняла решение выйти из-под контроля американского фонда «Викимедиа» и предоставить российским пользователям доступ к свободным источникам информации без фейков и западной пропаганды. За год количество участников проекта «Руниверсалис» выросло до 200 человек.

Он также сообщил, что проект столкнулся с несколькими масштабными кибератаками, но участникам удалось перенести весь контент русскоязычного раздела «Википедии» на российские серверы. В настоящее время продолжается работа по очистке материалов от русофобии и искажённой информации.