Российская военная техника будет автоматически менять цвет в зависимости от условий

Как сообщает источник со ссылкой на представителей оборонно-примышленного комплекса, покрытие будет реагировать на окружающий ландшафт, как хамелеон, с помощью электрохромных материалов. Оно состоит из пластин, которые копируют особенности ландшафта и создают различные зрительные образы.

Как отмечается, скорость реакции покрытия на изменение ландшафта составляет доли секунды, поэтому техника всегда будет оставаться замаскированной, даже на ходу. Сейчас покрытие испытывают на макетах. Оно предназначено для танков, БМП, БТР и другой техники.

Также отмечается, что у покрытия есть и свой минус: из-за того, что техника будет постоянно сливаться с ландшафтом, могут происходить срывы автоматического сопровождения.