Российская замена МКС сможет работать бесконечно долго

В материалах корпорации «Энергия», которая будет принимать непосредственное участие в разработке нового проекта, говорится именно о бесконечном сроке службы российской станции, передаёт РИА Новости. Достичь этого планируется за счёт специальной архитектуры и заменяемых модулей. Так, в случае, если какой-либо станции выйдет из строя, его спокойно можно будет заменить другим.

Сообщается, что эта же особенность РОСС позволит поддерживать актуальность его составных частей: если какой-то из модулей устареет, его без труда можно будет заменить на более свежий аналог.