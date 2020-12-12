Наука и технологии
Сегодня 13:01
Российская замена МКС сможет работать бесконечно долго
И всё благодаря продуманной архитектурной особенности
В сети появляются свежие подробности о будущей замене МКС из России. Как оказалось, Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет разрабатываться с прицелом на на неограниченный срок службы.
В материалах корпорации «Энергия», которая будет принимать непосредственное участие в разработке нового проекта, говорится именно о бесконечном сроке службы российской станции, передаёт РИА Новости. Достичь этого планируется за счёт специальной архитектуры и заменяемых модулей. Так, в случае, если какой-либо станции выйдет из строя, его спокойно можно будет заменить другим.
Сообщается, что эта же особенность РОСС позволит поддерживать актуальность его составных частей: если какой-то из модулей устареет, его без труда можно будет заменить на более свежий аналог.