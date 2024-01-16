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Наука и технологии
09:54, 16 января 2024
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Российская замена «Википедии» вышла из стадии тестирования в обещанные сроки

Полностью в полной версии платформа заработает в течение 2024 года
Разработчики российской интернет-энциклопедии «Рувики», отечественного аналога «Википедии», вывели сервис из открытого бета-тестирования. Теперь пользоватеям доступна полная версия.

Ещё 26 декабря разработчики сообщили о том, что стадия беты закончится 15 января, все работы были проведены в срок. Отличие «Рувики» в том, что любой человек может стать автором сервиса, но только квалифицированные специалисты будут верифицировать материалы.

Как отмечает ТАСС, в полной версии российская замена «Википедии» начнёт работу в течение 2024 года с рядом технологических обновлений. «15 января площадка вышла из бета-тестирования, плашка об этом снята», — сказано в сообщении пресс-службы энциклопедии.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#сервис
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#википедия
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#технологии
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#замена
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