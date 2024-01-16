Российская замена «Википедии» вышла из стадии тестирования в обещанные сроки

Ещё 26 декабря разработчики сообщили о том, что стадия беты закончится 15 января, все работы были проведены в срок. Отличие «Рувики» в том, что любой человек может стать автором сервиса, но только квалифицированные специалисты будут верифицировать материалы.

Как отмечает ТАСС, в полной версии российская замена «Википедии» начнёт работу в течение 2024 года с рядом технологических обновлений. «15 января площадка вышла из бета-тестирования, плашка об этом снята», — сказано в сообщении пресс-службы энциклопедии.